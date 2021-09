Victoire à sens unique d’Équipe Québec

Équipe Québec n’a fait qu’une bouchée des Jackals du New Jersey, signant un gain de 10 à 1, dimanche après-midi, au Stade Quillorama de Trois-Rivières.

Cette victoire du «Fleurdelisé» est sa deuxième dans la série de quatre duels contre les Jackals. L’affrontement du jour s’est conclu après la septième manche en raison des intempéries météorologiques.

Le partant d’Équipe Québec pour le match du jour, Jared Mortensen (2-1), a dominé ses rivaux. En six manches de boulot, il n’a donné qu’un seul point et un coup sûr. Le natif de la Colombie-Britannique a également retiré six adversaires sur des prises et remis trois passes gratuites.

Le Québécois Julien Lacroix a été le seul membre du club de la Belle Province à expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain. En troisième manche, il a frappé avec force un lancer de Ricky Knapp (2-3) lorsque son coéquipier Ruben Castro était sur les sentiers. Il s’agissait du quatrième coup de circuit du Montréalais en 2021.

Connor Paras n’a pas été en reste chez Équipe Québec. Le Torontois a produit trois points et touché la plaque à deux occasions en trois apparitions au bâton.

La troupe du gérant Patrick Scalabrini et les Jackals se retrouveront pour leur dernier affrontement de cette série, lundi, en fin d’après-midi. L’affrontement sera toutefois présenté au Stade Canac de Québec.