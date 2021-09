À Kaboul, des universités désertées au premier jour de la non-mixité talibane

Tout sauf une rentrée normale : sommées par le nouveau pouvoir taliban d’imposer la non-mixité des classes et le niqab aux étudiantes, des universités privées de Kaboul étaient largement désertées lundi, sans nouvelles de bien des élèves.

• À lire aussi: Les talibans disent contrôler tout l'Afghanistan, Massoud appelle à se soulever

• À lire aussi: Les talibans s’engagent à garantir la sécurité des humanitaires

« Il n’y a personne, pas d’étudiants », commentaient dans la matinée à l’AFP les gardes de deux établissements, alors que deux autres annonçaient une très faible fréquentation.

« La plupart de nos étudiants ne sont pas là », abonde auprès de l’AFP Reza Ramazan, professeur d’informatique à l’université Gharjistan de Kaboul. « On ne sait même pas s’ils sont encore dans le pays », observe-t-il, les Afghans éduqués ayant pris par dizaines de milliers le chemin de l’exil depuis le soudain retour au pouvoir des talibans.

Quant aux autres, « ils craignent les talibans et ne savent désormais plus de quoi leur avenir sera fait », après deux décennies de hausse de la scolarisation.

La veille, les talibans, qui autrefois interdisaient aux femmes d’étudier, avaient annoncé les accepter désormais dans les universités privées — rien n’a encore été annoncé du côté public —, mais sous de strictes conditions.

Les étudiantes sont ainsi fermement invitées à porter une tunique noire ample et longue couvrant les cheveux (abaya) et un voile ne laissant voir que les yeux (niqab). Et à étudier hors de la vue des hommes : dans une classe juste pour elles si elles sont plus de 15, dans une classe où elles sont séparées des hommes si elles sont moins de 15.

AFP

Certains établissements ont obtempéré, comme la faculté d’économie de Ibn-e Sina, qui a installé dans ses classes, face au professeur, un rideau séparant les garçons des filles.

« Ces décisions nous ont été imposées, nous ne pouvions pas nous y opposer », a expliqué à l’AFP Jalil Tadjil, le porte-parole de l’université, en précisant que son établissement avait également aménagé deux entrées séparées pour les hommes et les femmes. Mais très peu d’étudiants sont venus lundi « en raison du climat incertain », admet-il.

Verre à moitié plein

Même faible affluence dans les cinq étages de coursives qui cernent le patio sous la grande verrière de l’université kaboulie de Gharjistan, où trône une grande photo de quatre étudiants, en costume-cravate, vainqueurs d’un concours informatique interuniversités.

« Sur nos 1 000 étudiants, moins de 200 sont là », explique à l’AFP Noor Ali Rahmani, directeur de l’établissement.

AFP

Dimanche, lors de la réunion au ministère, son université a clairement exprimé son désaccord aux talibans, affirme-t-il.

« Nous avons dit que nous n’acceptions pas (le niqab), car c’est trop difficile à imposer, nos étudiantes portent le foulard (hijab), pas le niqab. Nous leur avons aussi dit que cela n’était pas ce que disait le Coran. »

Les nouveaux maîtres du pays veulent également que seules des femmes, ou des hommes « âgés » dont la moralité aura été passée au crible, soient autorisés à donner des aux étudiantes.

Mais à partir de quand un enseignant peut-il être considéré comme âgé, au-dessus de toute morale ? Face à ce casse-tête qui lui semble surréaliste, M. Rahmani secoue la tête, désabusé.

Que faire ? Lui souhaite que la communauté internationale, traditionnel soutien économique de ce pays pauvre, « fasse pression sur les talibans » pour qu’ils assouplissent leur politique, « sinon nos étudiants ne l’accepteront pas, et nous devrons fermer l’université ».

L’un de ses étudiants en informatique, Amir Hussain, 28 ans, confirme que l’arrivée des talibans a considérablement assombri les perspectives des étudiants, mais sans pour autant prédire la fermeture de l’université.

« Ceux qui peuvent partir à l’étranger partiront », ajoute-t-il. « Mais les autres devront suivre les règles, ils n’auront pas le choix, sinon ils seront punis. »

D’autres voix se voulaient plus positives, voyant plus le verre à moitié plein et les progrès faits par les talibans en matière d’acceptation de l’éducation des femmes.

AFP

« Aujourd’hui j’ai parlé à des étudiantes, elles sont heureuses d’aller à l’université, même voilées. Cette ouverture des talibans est un progrès essentiel », a ainsi tweeté Zuhra Bahman, qui dirige des programmes éducatifs pour les femmes depuis des années dans le pays.