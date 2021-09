Armes d’assaut: O’Toole obligé de justifier sa position après le commentaire d’un conservateur

Le chef conservateur n’a pas encore pu échapper aux questions dans le dossier de la législation des armes d’assaut, lundi, et a dû revenir clairement sur sa position après le commentaire d’un de ses candidats.

• À lire aussi: Justin Trudeau revient à la charge dans le dossier des armes d’assaut

• À lire aussi: Erin O’Toole veut embaucher 200 nouveaux policiers

Après avoir annoncé dimanche qu’il maintiendrait le décret adopté en 2020 qui interdit 1500 types d’armes d’assaut, Erin O’Toole a dû réaffirmer son engagement lorsqu’il a été interrogé sur des propos émis par le candidat conservateur de Kootenay-Columbia, Rob Morrison.

Quelques heures après le revirement de son chef sur ce sujet, M. Morrison avait affirmé dans un commentaire sous l’une de ses publications Facebook que «la position des conservateurs n’a pas changé».

«Nous abrogerons le projet de loi C-71 et l’interdiction libérale des armes à feu de l’Ontario. Nous soutenons les agriculteurs, les chasseurs et les tireurs sportifs respectueux des lois et nous nous attaquerons aux gangs et au crime organisé», a-t-il écrit dimanche en réponse à la question d’un citoyen sur la marche arrière enclenchée par M. O’Toole.

Le dirigeant du Parti conservateur du Canada a alors été amené à réagir à ces propos en marge de son point de presse de lundi matin à Ottawa.

«Je suis le chef et on va maintenir nos restrictions en ce qui concerne les armes à feu et avoir un processus pour une revue de notre système de classification [afin] d’éliminer la politique. Et c’est très important pour moi d’avoir une approche sérieuse, ciblée sur la sécurité publique [...] et de rester [avec] le statu quo maintenant et d’avoir un processus indépendant», a expliqué M. O’Toole.

«Laissez-moi être clair une fois de plus, nous gardons toutes les restrictions qui sont en place. Comme nous avons également un examen public et transparent du système de classification pour éliminer la politique. Nous avons appuyé les mesures de vérification de l’exhaustivité des antécédents et de l’exhaustivité dans le projet de loi C-71», a-t-il également soutenu.

Justin Trudeau revient à la charge

Le chef conservateur a d’ailleurs été une fois de plus la cible du libéral Justin Trudeau, lundi, qui a réitéré que son adversaire à la course électorale essayait d’obtenir le soutien du lobby des armes à feu.

«M. O’Toole a fait des promesses au lobby des armes à feu pour se faire élire, de renverser ce qu’on a fait pour bannir les armes d’assaut. Et là il s’est fait prendre jeudi passé et il doit renverser des décisions qu’il avait prises et qu’il a données dans sa plateforme», a assuré le premier ministre sortant lors de son annonce de lundi à Welland, en Ontario.

«La communauté qui a plaidé pour le contrôle des armes à feu a exigé un programme de contrôle comme celui de la Nouvelle-Zélande. M. Trudeau a promis de le faire, mais n’a pas tenu sa promesse», a pour sa part réagi le chef néodémocrate Jagmeet Singh lors de son déplacement en matinée à Hamilton, en Ontario.

À voir aussi