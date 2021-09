Bataille juridique autour d'une machine à crème glacée

L’entreprise indépendante Kytch, qui a développé un appareil pour aider les franchisés de la chaine de restauration rapide McDonald’s à réparer leurs machines à crème glacée, a obtenu une ordonnance restrictive contre le fabricant officiel des machines à McFlurry, Taylor.

Auparavant la seule entreprise à savoir comment réparer les machines à crème molle et la seule autorisée à y effectuer la maintenance, Taylor se retrouve maintenant au cœur d’une enquête de l'Agence fédérale de la concurrence américaine (FTC), qui cherche à savoir comment McDonald's examine ses fournisseurs et ses équipements, et à quelle fréquence les restaurateurs sont autorisés à travailler sur leurs propres machines, a rapporté le Wall Street Journal, la semaine dernière.

Pour aider les franchisés à effectuer la maintenance de leur machine Taylor, le dispositif développé par Kytch agit comme un outil de surveillance, suit les pannes au fur et à mesure qu’elles se produisent et empêche que les choses ne s’aggravent.

Réputées pour être en panne de façon chronique, les machines à crème glacée McDonald’s seraient victime de leur polyvalence, les rendant compliqués à nettoyer et à entretenir. Ces dernières doivent être démontées et nettoyées toutes les deux semaines.

Mais voilà que McDonald’s aurait averti les propriétaires de franchises de ne pas acheter l’appareil Kytch pour laisser le monopole des réparations à Taylor.

Selon le dépôt de l’ordonnance restrictive, Taylor aurait aussi demandé à un franchisé de McDonald’s d’acquérir un appareil Kytch et de l’utiliser pour obtenir des «informations secrètes commerciales», a rapporté le Wall Street Journal.

Taylor aurait ensuite admis avoir obtenu l’appareil Kytch, pour voir s’il «épuiserait la source d’alimentation du logiciel [de la machine] et/ou provoquerait un dysfonctionnement».

Toujours selon l’ordonnance déposée par Kytch, Taylor aurait dit aux employés et aux propriétaires de franchises que l’appareil de Kytch pouvait causer de «graves blessures».

Pour le moment, l’ordonnance temporaire contre Taylor stipule que «les défendeurs ne doivent pas utiliser, copier, divulguer ou rendre disponible de quelque manière que ce soit des informations, y compris une formule, un modèle, une compilation, un programme, un dispositif, une méthode, une technique ou un processus obtenu par tout d’eux».