Des retraités fiers de s'impliquer pour la vaccination

Le centre de vaccination de l’Aréna Bob-Birnie à Pointe-Claire a fermé ses portes dimanche. Plusieurs retraités de diverses professions ont quitté leur retraite pour y travailler.

«J’étais à la retraite depuis 2010», a raconté une préposée à l’antenne de TVA. «J’étais banquière, je travaillais à la Banque Nationale.»

«J’ai travaillé 36 ans comme infirmière à l’Hôpital général du Lakeshore», a pour sa part expliqué une infirmière. «J’ai pris ma retraite en 2019, et je ne l’ai pas vraiment connue parce que même à l’hôpital, ils avaient encore besoin de personnel, donc j’ai travaillé encore un petit bout. On a commencé la vaccination de l’influenza à la fin de l’année, et la pandémie a commencé.»

«J’ai terminé ma carrière dans les CHSLD, on voyait qu’il y avait un genre d’hécatombe, et là on voit cette année que la vaccination fonctionne vraiment», a raconté un homme qui a voulu s’impliquer pour la cause.

Un retraité, ex-ingénieur en électronique, est également bénévole. Il aide les personnes âgées qui se posent des questions sur le passeport vaccinal, et raconte une anecdote cocasse.

«C’est une dame très âgée qui est venue pour demander de l’aide. La femme vient et demande: pouvez-vous m’aider avec l’application VaxiCode? J’aimerais la mettre sur mon téléphone. Elle ouvre sa sacoche et sort son téléphone portatif de maison», a-t-il raconté en riant.

Plusieurs employés et bénévoles retraités vont quitter leur poste dans les prochaines semaines alors qu'on commence à fermer des centres de vaccination. Quant aux infirmières retraitées, certaines vont retourner à l'hôpital en raison du manque de personnel.