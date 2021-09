Dix collations simples et pratiques

Les collations sont recommandées pour les enfants et les adolescents. Elles permettent de combler les besoins des jeunes en croissance et contribuent à bien les soutenir au cours de la journée. On recommande d’ajouter deux collations au sein de la boîte à lunch. Si les fruits et légumes frais et les produits laitiers constituent d’excellentes collations, les collations du commerce sont pratiques et permettent d’ajouter de la variété au menu. Quelques bons choix !

1. Les craquelins Triscuit, faible teneur en sodium

Photo courtoisie

Les craquelins sont appréciés de tous et ils accompagnent parfaitement le fromage et le houmous pour une collation complète. Parmi tous les craquelins du marché, ceux de la marque Triscuit sont distinctifs. Les craquelins qui affichent l’allégation Faible teneur en sodium sont les plus avantageux. Une portion de 4 craquelins contient seulement 35 mg de sodium et 2 g de lipides. De plus, ils sont source de fibres (2 g). Les craquelins présentent également une liste d’ingrédients très épurée, rendant le produit encore plus intéressant.

2. Les lentilles rôties Three Farmers, légèrement salées

Photo courtoisie

Three Farmers propose une collation de lentilles rôties légèrement salées nutritive et facile à intégrer dans la boîte à lunch. C’est une collation rassasiante qui contient 5 g de fibres et 7 g de protéines pour une portion de 60 ml (1⁄4 tasse). La liste des ingrédients est courte comme on aime. Les lentilles et autres légumineuses rôties (comme les pois chiches et les fèves edamames) contiennent plus de protéines et moins de gras que les noix, ce qui en fait d’excellents choix de collations.

3. Le houmous en format individuel

Photo courtoisie

Les formats individuels de houmous Fontaine Santé sont pratiques et la portion convient parfaitement pour une collation. Le contenant de 57 g contient 4 g de protéines et 4 g de fibres, ce qui complète à merveille une collation de crudités (ou de craquelins). La liste d’ingrédients est également intéressante et assez épurée.

4. La barre tendre Le Choix du Président Menu Bleu, mélange de petits fruits

Photo courtoisie

Les barres tendres plaisent souvent aux enfants. Si elles se transportent facilement, plusieurs barres du marché sont trop sucrées pour être recommandées. Lors d’un récent banc d’essai sur les barres aux fruits, c’est la barre Le Choix du Président Menu Bleu qui s’est classée au premier rang. Elle apporte seulement 4 g de sucres et 7 g de fibres (pour une barre de 26 g). Un excellent choix !

5. La compote de pommes et cannelle Le Choix du Président Biologique

Photo courtoisie

Toutes les compotes de pommes sans sucre ajouté constituent de bons choix. Celle-ci s’est distinguée lors d’un banc d’essai, elle apporte (par portion de 90 g) 7 g de sucres naturels et 1 g de fibres. Le fruit frais l’emportera toujours sur la compote, une pomme de taille moyenne, avec pelure, apportant 4 g de fibres.

6. La boisson de soya originale biologique Natura

Photo courtoisie

Côté boisson, l’eau, le lait et les boissons végétales constituent les meilleurs choix. On apprécie la teneur en protéines de la boisson de soya comparativement aux autres boissons végétales. Le format tetrapack de 200 ml Natura, saveur originale, apporte 5 g de protéines et 5 g de sucres. La version non sucrée est encore meilleure : elle apporte 7 g de protéines et 2 g de sucres. Les deux options comblent 25 % des besoins quotidiens en calcium et 35 % de ceux en vitamine D.

7. Le yogourt grec vanille 30 % moins de sucre Oîkos

Photo courtoisie

Les choix ne manquent pas du côté des yogourts. Plusieurs compagnies offrent maintenant des yogourts moins sucrés. C’est le cas du yogourt grec Oîkos à la vanille 30 % moins de sucre. Le contenant de 100 g contient seulement 7 g de sucres, pour un yogourt aromatisé, c’est peu. La collation est rassasiante grâce à sa richesse en protéines (8 g).

8. Le smoothie Activia

Photo courtoisie

Les smoothies Activia, disponibles en trois saveurs (petits fruits / concombre, kiwi et ananas / carottes, mangues et pêches) apportent, par bouteille de 190 ml, 7 g de sucres seulement. On apprécie que le sucre provienne de la purée de fruits et de dattes. Chaque portion apporte aussi 7 g de protéines et 2 g de fibres et comble 25 % des besoins en calcium. On y retrouve aussi des cultures bactériennes probiotiques.

9. Le Babybel léger

Photo courtoisie

Les fromages emballés individuellement, bien qu’ils ne soient pas écologiques, sont prisés des parents. Le Babybel léger se distingue des autres par sa teneur modérée en gras et en gras saturés. Chaque portion de 20 g n’apporte que 2,5 g de gras et 140 mg de sodium. Chaque unité contient aussi 5 g de protéines et comble 15 % des besoins en calcium.

10. Les bouchées de granola amande, citrouille et chia Kind

Photo courtoisie

Constituée d’amandes, de graines de citrouille, de tournesol, de chanvre et de chia, cette collation offre une belle liste d’ingrédients. En prenant une portion de 60 ml (1⁄4 tasse) de ces bouchées, on a une teneur raisonnable en sucres (3,5 g) tout en étant une source intéressante de protéines (5 g). Cette portion est aussi source de fibres (2,5 g). À noter que la portion inscrite sur l’emballage (50 g ou 1⁄2 tasse) convient mieux aux adolescents qui ont des besoins énergétiques élevés.

Découverte chocolatée

Photo courtoisie

Si vous êtes comme moi et que vous adorez le chocolat, vous apprécierez les écorces chocolatées Bean Bark (Remix) composées de chocolat noir à 70 %, de haricots noirs et de fruits imparfaits. Développée par deux nutritionnistes, cette douceur se démarque des chocolats sur le marché. Chaque portion de 40 g apporte 5 g de protéines et 5 g de fibres. La gamme se décline en 5 saveurs, celle aux canneberges étant la moins sucrée (8 g par portion). Pour les points de vente : remixsnacks.ca

Il sera plus écologique et économique de portionner soi-même le fromage, le houmous, la compote de pommes et le yogourt. Planifier le tout le week-end, question de gagner du temps le matin venu.