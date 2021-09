Études secondaires: Grandir en grand au Séminaire Saint-François!

Depuis plus de 65 ans, le Séminaire Saint-François se démarque parmi les établissements d’enseignement secondaire privé mixte de la région de Québec.

Le SSF s’illustre, entre autres, pour la qualité de son encadrement (pédagogique, disciplinaire et sportif), l’originalité de sa maquette de cours, la grande diversité de ses programmes sportifs (basketball, baseball, hockey, natation, football, soccer, etc.) ou encore sa vie étudiante.

L’établissement fait le bonheur de ses 1 165 élèves en leur proposant un parcours unique par la découverte et l’apprentissage, en plus d’être encadrés par un personnel passionné qui encourage la réussite de chaque jeune. Découvrez ce milieu de vie dynamique!

Au SSF, on sait depuis longtemps que pour faire éclore le talent et améliorer la performance de nos élèves, il faut leur fournir des installations et des équipements modernes et bien adaptés au sport ou à l'activité choisie.

Bien-être et réussite

Qu’ils soient plus sportifs ou plus artistiques, les élèves du Séminaire Saint-François s’épanouissent, et ce, peu importe leurs champs d’intérêt. Sa devise: un esprit sain dans un corps sain!

En leur fournissant les installations et les équipements les plus modernes, l’établissement développe le talent et améliore la performance des jeunes qui le fréquentent. Ceux-ci y côtoient le respect, l’entraide, la persévérance, la rigueur, le dépassement de soi, la discipline ainsi que la réussite: des valeurs qui les accompagneront tout au long de leur vie adulte.

Notre école est un milieu unique où les passions sportives et artistiques côtoient l'engagement, le respect, la persévérance, le dépassement de soi et la réussite scolaire.

Un passage marquant

La mission du personnel est évidemment d’offrir aux élèves un parcours où ils peuvent apprendre, mais aussi s’entraîner et grandir en grand.

Afin de souligner le travail exceptionnel de son équipe et se remémorer de bons souvenirs, le SSF a pensé réunir certains finissants avec un membre du personnel qui a particulièrement marqué leur cheminement. Allez à leur rencontre!

Jean-Philippe et Ève

Pour Jean-Philippe Cauchon, finissant à l’université en communication profil télévision, son rêve de devenir animateur télé a pris forme en s’impliquant au SSF. Grâce à l’animatrice de la vie étudiante qui était en place à cette époque, Ève, il a acquis une confiance sur scène qui lui a permis de confirmer son désir d’exercer ce métier.

Frédérique et David

Frédérique Beauchamp, étudiante en médecine et ex-athlète universitaire en basketball, a jeté son dévolu sur ce sport lorsqu’elle étudiait au Séminaire. David, qui était alors responsable du programme de basketball, a tout de suite reconnu son talent dès son arrivée dans l’équipe et l’a encouragée à développer sa passion. Inspirant!

Découvrez ces anciens élèves

En visant l’équilibre entre sport, culture et engagement social, le Séminaire Saint-François n’a pas peur d’innover afin de pousser les jeunes à exceller et à trouver leur voie. Il encourage ses élèves à fournir le meilleur de leurs capacités et à suivre leurs passions, dans le but ultime de réaliser leurs rêves.

