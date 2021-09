P.K. Subban suscite de l’intérêt chez deux équipes

Le défenseur P.K. Subban a été lié à deux rivaux du Canadien de Montréal, mardi.

Selon un journaliste du site Boston hockey Now, les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto auraient appelé le directeur général des Devils du New Jersey, Thomas Fitzgerald au sujet de l’ancien défenseur du Tricolore.

Pour qu’un tel échange ait lieu, l’équipe qui recevra les services de l’athlète de 30 ans devra convaincre les Devils de retenir 50% du salaire de Subban, qui commande 9 millions $ pour l’année avant de devenir joueur autonome sans compensation.

En effet, les Bruins possèdent un peu plus de 1 million $ d’espace sous le plafond salarial, tandis que les Maple Leafs dépassent actuellement ce plafond.

Subban a produit 19 points en 44 matchs en 2020-2021 pour les Devils.