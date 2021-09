Pourquoi le variant Delta est-il si menaçant?

Le variant Delta possède plusieurs atouts pour déjouer le système immunitaire, ce qui en fait un variant plus menaçant que la souche initiale de COVID-19.

C’est ce que démontre une nouvelle étude en prépublication, mais très bien documentée, «qui présente quelques arguments en faveur du Delta et au détriment de notre immunité collective», rapporte la pharmacienne Diane Lamarre en entrevue à LCN.

Le premier atout de ce variant est qu’il «peut se répliquer beaucoup plus», explique Mme Lamarre.

La nouvelle étude apporte aussi un élément qui était moins connu.

«Il est capable d’entrer dans la cellule par le fameux récepteur ACE2. Il a une affinité et il entre mieux à travers ce récepteur-là, donc il infecte plus facilement», affirme la pharmacienne.

Il est également souligné que le variant Delta «a une capacité à échapper à la protection des vaccins, mais aussi à la protection conférée chez les gens qui ont eu l’infection», selon Diane Lamarre.

Ces facteurs en font donc un variant préoccupant qui peut expliquer, entre autres, l’augmentation de cas observée au Québec depuis quelques semaines.

Hausse inquiétante aux soins intensifs

Pour Diane Lamarre, la hausse du nombre de patients aux soins intensifs enregistrée dans la province est préoccupante.

«On a vraiment beaucoup de cas aux soins intensifs, ça veut dire que ce sont des gens qui, non seulement ont été hospitalisés, mais qui ont des complications et qui ne réussissent pas à bien gérer les symptômes et qui se retrouvent finalement sous ventilation mécanique», soutient la pharmacienne.

Elle constate aussi une augmentation du pourcentage de patients aux soins intensifs comparé au dernier moment où le nombre de cas était similaire.

«On recule à peu près au mois de mai pour un nombre de cas équivalent, et au mois de mai, on avait 20% des gens hospitalisés qui étaient aux soins intensifs. Là, on a 33% des gens hospitalisés qui sont aux soins intensifs, donc une personne sur trois qui se retrouvent aux soins intensifs actuellement», souligne Mme Lamarre.