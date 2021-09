Une Canadienne portée disparue depuis le 17 août au Costa Rica

Une Canadienne de 40 ans originaire de la Colombie-Britannique est portée disparue depuis le 17 août dernier au Costa Rica. Le conjoint de Jaclyn Smith-Ferland, Sébastien Ferland, a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, dimanche.

Le Québécois se dit très inquiet de la situation, puisqu’elle souffrirait des troubles de santé mentale.

D’ailleurs, selon ses dires, sa conjointe était agressive et très pessimiste sur son avenir, voire sur la vie en générale peu avant sa disparition.

Pas la première fois

La journée du 17 août, Mme Smith-Ferland avait un rendez-vous chez son physiothérapeute. Quand elle est revenue à la maison après son rendez-vous, elle aurait frappé son conjoint, elle serait montée à bord d’une voiture taxi et on ne l’a pas revu depuis.

«Ce n’était pas la première fois [qu’elle quitte la résidence]. Normalement, elle partait quelques heures et revenait, a raconté M. Ferland à TVA Nouvelles, lundi.

«C’est arrivé trois ou quatre fois. Elle allait à l’hôtel deux ou trois jours et elle me contactait la première soirée pour me dire qu’elle était en sécurité, mais de ne pas aller la chercher.»

Selon un autre Québécois qui vit au Costa Rica, Yves Mallette, Mme Smith-Ferland avait en sa possession son sac à main ainsi que son passeport et ses cartes de crédit. Aucune transaction n’a été enregistrée depuis et elle n’aurait pas quitté le pays.

Vers le 19 août, elle aurait été aperçue au centre-ville de Playa del Coco par des gens de la région qui la connaissent. Depuis, 140 km2 auraient été ratissés par les autorités qui tentent de retrouver sa trace.

Le couple habite la région de Playa Hermosa-Playa del Coco depuis deux ans.