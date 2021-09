ALERTE AMBER: une fillette de 3 ans recherchée à Barrie, en Ontario

Le Service de police de Barrie, en Ontario, a lancé une alerte AMBER dans la nuit de lundi à mardi pour retrouver une fillette de 3 ans.

Grace Lynn Deck, appelée Gracie, était avec le suspect David Cave, âgé de 27 ans. Ils étaient vus pour la dernière fois vers 14 h 15 dans le secteur de Lampman Lane Park.

La fillette pèse 19 kg, mesure 76 cm et a les cheveux longs, les yeux bleus et ses dents à l’avant manquantes, selon la description de la police.

Au moment de sa disparition, elle portait un t-shirt rose foncé, un pantalon survêtement couleur pêche avec la mention BENCH sur une jambe et des chaussures transparentes Crocs.

Le suspect, lui, pèse 68 kg, mesure 1,77 m et a les cheveux blonds foncés non rasés. Il portait un chandail foncé, un pantalon de style kaki effilé en bas et des chaussures noires.

La police affirme que la famille a des raisons de craindre pour le bien-être des personnes recherchées.

Quiconque a des informations sur le sujet peut composer le 911 ou contacter la police de Barrie au 705 725-7025.