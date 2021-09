Apprendre à transformer une dette hypothécaire en investissement

Propriétaire d’un chalet depuis 4 ans, Isabelle souhaite passer à la prochaine étape, accueillir de futurs locataires pour augmenter ses revenus mensuels. Pour s’assurer de susciter de l’intérêt sur son chalet, elle devra toutefois en rénover une partie. Ces dépenses imprévues semblent vouloir freiner son projet, mais a-t-elle pensé au refinancement hypothécaire ?

Comment ça marche ?

Refinancer votre hypothèque, ça veut tout simplement dire que vous réempruntez une partie de la valeur de votre demeure et du capital déjà remboursé sur votre prêt hypothécaire, jusqu’à concurrence de 80 % de la valeur nette de votre maison.

En voici un exemple :

Valeur marchande actuelle de votre maison : 400 000 $

80 % de ce montant : 320 000 $

Ce qu’il vous reste à rembourser sur votre prêt hypothécaire : 150 000 $

Équité disponible : 170 000 $

Trois bonnes raisons pour refinancer son hypothèque

► Financez vos rénos

Les rénovations sont la principale raison d’un refinancement hypothécaire. Les travaux bien exécutés pourront à la fois enrichir la qualité de vie d’Isabelle ainsi qu’augmenter la valeur de sa maison. L’important, c’est de protéger votre investissement (votre maison) et d’y ajouter de la valeur. Vous gagnerez donc à considérer, dans l’ordre : les rénovations d’entretien et de réparation (toit, fissures), d’amélioration (fenêtres, isolation) et de mode de vie (cuisine, salle de bain).

► Consolidez vos dettes

Le refinancement hypothécaire est aussi, pour plusieurs, l’occasion de consolider certaines dettes, au même endroit, et ce, en profitant de taux d’intérêt beaucoup plus bas.

Pensons notamment aux taux d’intérêt des cartes de crédit ou de prêts personnels qui sont généralement beaucoup plus élevés que ceux des prêts hypothécaires. Il devient alors avantageux de rassembler ces dettes à un taux inférieur afin d’en faciliter le remboursement.

Par exemple, vous versez un montant de 1000 $ par mois pour rembourser votre carte de crédit sur laquelle il y a une dette de 20 000 $ (20 % d’intérêt), en plus d’un prêt personnel de 5000 $ (8 % d’intérêt) qui vous coûte 101 $ par mois. En choisissant de consolider votre dette de 25 000 $ à 3 % d’intérêt remboursable sur 25 ans, ce n’est plus 1101 $ par mois que vous aurez à débourser, mais plutôt 118 $ par mois. Une nette différence qui pourrait peser lourd dans la balance.

► Acquérir de nouveaux biens immobiliers

Plusieurs propriétaires profitent de la valeur augmentée sur leur immeuble ou de l’équité disponible sur leur maison principale pour financer l’achat d’un autre bien immobilier. Que ce soit un terrain, un condo locatif, un chalet, un duplex, un triplex ou tout autre investissement immobilier.

Quel que soit votre projet, rappelez-vous que le refinancement hypothécaire devrait vous servir uniquement à augmenter votre qualité de vie ou créer de la valeur sur vos biens immobiliers à court et à long terme.

Conseils