Biden à New York pour mesurer l’impact de la tempête Ida

NEW YORK, États-Unis | Joe Biden est arrivé mardi en fin de matinée à New York pour évaluer les dégâts faits par la meurtrière tempête Ida, lui qui pousse à de gigantesques investissements pour faire face au changement climatique.

Le président américain a d’abord pris l’hélicoptère pour une visite dans le New Jersey. Il doit ensuite regagner New York et se rendre dans le quartier du Queens.

Sa porte-parole Jen Psaki a repris un thème cher au président lors d’un breffage à bord d’Air Force One, faisant valoir que les événements météorologiques extrêmes « ne touchent pas seulement les localités démocrates ou les localités républicaines, ils touchent tout le pays. »

Elle a évoqué « l’énorme impact humanitaire », mais également « l’énorme impact économique » de ces désastres.

Des inondations dévastatrices mercredi soir ont causé la mort de 47 personnes dans la mégapole et sa région, provoquant de nombreux dégâts.

Les images du métro new-yorkais envahi par des pluies torrentielles ont fait le tour du monde.

Joe Biden avait déjà fait vendredi dernier le déplacement en Louisiane, premier État américain ravagé par Ida qui avait alors la puissance d’un ouragan.

Le président démocrate n’avait pas manqué d’y souligner l’urgence pour les États-Unis d’investir massivement face au dérèglement climatique, en particulier dans leurs infrastructures vieillissantes.

Joe Biden a mis sur les rails deux grands programmes d’investissement, l’un dans les infrastructures (routes, ponts, réseau électrique) et l’autre dans les prestations sociales (éducation, santé, etc.), pour un montant cumulé qui pourrait frôler les 5000 milliards de dollars.

Il lui faut encore les faire adopter par le Congrès américain, en réussissant une difficile conciliation entre les intérêts de certains élus de l’opposition républicaine, les demandes de la frange la plus à gauche du parti démocrate, et les inquiétudes d’élus centristes de son propre camp face au montant des dépenses prévues.

