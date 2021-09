Bill Belichick n’a que du bon à dire sur Cam Newton

Même si son équipe a retranché Cam Newton la semaine dernière, l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, a louangé le quart-arrière en soulignant son éthique professionnelle.

Newton a perdu sa bataille pour le poste de pivot numéro 1 des «Pats» au profit de Mac Jones et en plus, l’organisation a décidé de le libérer. Interrogé par le réseau NESN, mardi, le pilote du club s’est montré diplomate et relativement bref, comme c’est son habitude.

«Je n’ai rien au sujet de Cam, sauf des pensées et des sentiments positifs, a-t-il affirmé. Il s’est présenté ici et a travaillé fort. Il nous a donné tout ce qu’il avait. Actuellement, notre futur au poste de quart est Mac et c’est là qu’on s’en va.»

Cependant, Belichick a précisé que la décision de retrancher des joueurs reste délicate à ses yeux. «C’est toujours difficile de dire à des gars ayant œuvré avec ardeur et donné le maximum que vous n’êtes pas capable de les garder.»

Également, l’idée de laisser Newton dans la formation à titre de substitut n’était pas la meilleure, selon le pilote.

«Oui, il y a tout le temps des options et beaucoup de choses différentes que vous pouvez accorder, surtout à cette période de l’année avec tant de joueurs disponibles avant leur arrivée dans les équipes d’entraînement. Mais finalement, nous avons fait ce que nous jugions le plus approprié», a-t-il expliqué.

L’an dernier, l’ancien des Panthers de la Caroline n’a pu mener les Patriots en éliminatoires. Il a récolté 2657 verges et huit touchés par la passe, tout en commettant 10 interceptions.