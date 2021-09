Crimes sexuels : Luc Wiseman de retour en cour

L’important producteur télé québécois Luc Wiseman était de retour en cour ce mardi pour une brève audience lors de laquelle la Couronne a annoncé avoir étayé son dossier contre l’accusé.

« Nous lui avons remis de la preuve supplémentaire ce matin, afin que la défense puisse se positionner lors de la prochaine audience », a expliqué Me Rachelle Pitre à la sortie de la salle du palais de justice de Montréal, sans toutefois préciser le contenu de la preuve, ni même s’il s’agissait d’éléments informatiques.

Tout comme à sa première comparution en juin dernier, Luc Wiseman brillait par son absence ce matin. À la place, et tel qu’il le lui était permis, il était représenté par son avocat qui s’est bien gardé de révéler les intentions de son client dans cette affaire.

C’est que Wiseman, 65 ans, risque une peine de prison significative s’il est reconnu coupable des crimes sexuels que lui reproche la Couronne.

Car en plus de chefs d’agression et de contacts sexuels sur une mineure, il est accusé de l’avoir frappée, en plus d’avoir produit et possédé de la pornographie juvénile.

Les crimes seraient survenus de novembre 2018 à avril dernier à Montréal et à Duhamel, en Outaouais.

Lors de la prochaine audience en novembre, Wiseman pourrait annoncer ses couleurs, soit s’il décide d’aller à procès, s’il souhaite subir une enquête préliminaire, ou encore s’il décide de plaider coupable.