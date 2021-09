Des livres comprenant des préjugés sur les Premières Nations retirés des écoles

Près de 5000 livres jeunesse parlant des Autochtones de façon jugée péjorative et néfaste ont été retirés des bibliothèques du Conseil scolaire catholique Providence, en Ontario.

• À lire aussi - Élections fédérales: peu de place pour les enjeux autochtones

Ce projet de retrait de livres jugés racistes ou remplis de stéréotypes a été entrepris en 2019, dans 30 écoles francophones, a rapporté Radio-Canada, mardi. Les livres ont été recyclés, brûlés ou enterrés par ce conseil scolaire de l’Ontario au cours de cérémonies destinées à se réconcilier avec les Premières Nations, selon ce qu’a indiqué Lyne Cossette, porte-parole du Conseil scolaire.

D’autres retraits devaient avoir lieu, mais en raison de la pandémie, le projet a été reporté.

Un document de 165 pages, obtenu par le diffuseur public, répertorie tous les titres retirés et les raisons du retrait. Ces livres ont été analysés par un comité composé de membres du conseil scolaire et accompagnateurs autochtones. On y retrouve des bandes dessinées, des romans et des encyclopédies.

«Tintin en Amérique» fait partie des livres qui ont été mis aux oubliettes. On reproche à la bande dessinée d’Hergé sa présentation négative des peuples autochtones et la diffusion d’informations erronées. Trois albums de «Lucky Luke» ont aussi été retirés pour son déséquilibre de pouvoir avec les Blancs et les Autochtones toujours perçus comme les méchants.

Des livres proposant des bricolages, qualifiés d’appropriations culturelles, ont aussi été enlevés, tout comme un livre présentant une activité intitulée «Mange, écris, habille-toi comme les Amérindiens».

Au total, 4716 livres ont été retirés des bibliothèques du Conseil scolaire catholique Providence, dans 30 écoles du sud-ouest de l’Ontario, et 193 livres sont en cours d’évaluation.

À VOIR AUSSI...