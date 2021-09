BEAUDRY Lise



De Blainville, le 2 septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée entourée des siens Mme Lise Beaudry, épouse de M. Gérard Côté.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Jasmin (Ilona) et Marc-André (Geneviève), ses petits-enfants Xavier, Marianne, Catherine, Jeanne, Clémence et Olivier, ses soeurs feu Ginette, Francine, ses frères Denis, Richard, Daniel et conjoint(es), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 septembre de 14h à 17h au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUne cérémonie sera célébrée en sa mémoire, ce même vendredi 10 septembre à 17h, en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.La famille tient à remercier tout le personnel du milieu hospitalier pour leur accompagnement.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.