Garderies: le PLQ promet une place subventionnée pour tous

Tout enfant devrait avoir le droit à une place en garderie subventionnée, estime la cheffe libérale Dominique Anglade qui donc propose de l’inscrire dans la loi.

Son parti déposera donc «dans les prochains mois» un projet de loi en ce sens à l’Assemblée nationale afin que «l’accès à un service de garde» soit reconnu, à l’image du droit à l’éducation, a-t-elle annoncé en lever de rideau du caucus du Parti libéral du Québec (PLQ), à Orford, en Estrie.

«Un droit, ça veut dire que l’État a l’obligation de fournir ce service», a-t-elle expliqué en ajoutant que son projet de loi serait accompagné d’un plan qui permettrait d’atteindre cet objectif en cinq ans au coût de 1,2 milliard $ par année.

Pour ce faire, le PLQ propose de compléter le réseau des CPE, de convertir 67 000 places non subventionnées en places subventionnées, d’améliorer du personnel du secteur de la petite enfance et de créer une formation accélérée pour en former davantage.

«On l’a vu avec les préposés aux bénéficiaires, si c’est vraiment une priorité nationale, si comme société on fait le choix d’une réelle égalité des chances, bien c’est par là que ça passe et donc, on va trouver les personnes avec la valorisation et le rehaussement des conditions», a-t-elle martelé.