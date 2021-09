Il rêve d’offrir la chance qu’il a reçue

Un entrepreneur québécois d’origine afghane vivant ici depuis 20 ans souhaite que l’on accueille à bras ouverts des mécaniciens expérimentés de son pays d’origine rongé par la guerre.

« Ça me touche beaucoup ce que l’on voit à la télé et sur les réseaux sociaux », confie, la voix nouée par l’émotion, Kais Qayomi, qui travaille aux côtés de son frère, Yonos, propriétaire de Pièces d’autos usagées Sainte-Julie.

À la mi-août, la capitale afghane, Kaboul, est tombée aux mains des talibans. Dans la panique, des centaines d’hommes et de femmes se sont précipités à l’aéroport pour fuir le pays avant que les talibans reprennent le contrôle.

Quelques jours plus tard, le premier ministre du Québec, François Legault, s’est dit « choqué par les images de peur et d’angoisse ».

« On va faire notre part pour accueillir des réfugiés autant que possible, en particulier des femmes victimes de persécution », a-t-il écrit.

Pénurie de mécaniciens

Kais Qayomi, 37 ans, reprend son souffle. Un avion survole sa cour de recyclage, qui fourmille de carcasses d’autos.

« Il faut accueillir des travailleurs afghans qui vont parler français et s’intégrer. Ces gars-là veulent gagner leur vie honnêtement », lance-t-il avec aplomb, dans un français impeccable, à l’abri du soleil près d’un conteneur de pièces d’autos.

Safari, Safi, Atayee... l’homme d’affaires rêve déjà d’embaucher trois gars d’Afghanistan, qui connaissent leur métier comme le fond de leur poche.

Depuis l’âge de 15 ans, Safari Zamin Ali fait de la mécanique générale dans les rues nerveuses de Kaboul. Il est spécialisé dans les voitures japonaises.

Son ami, Safi Hamidullah a aussi les mains dedans depuis l’âge de 14 ans. Les changements de moteurs n’ont plus de secrets pour lui.

Son cousin, Atayee Rusram, est débosseleur-peintre depuis ses 13 ans. Il est passé maître dans l’art de faire briller les voitures amochées par la guerre.

« Il y a des gens qui travaillent depuis leur jeune âge, depuis qu’ils ont 10 ans, 12 ans ou 15 ans, pour gagner de l’argent pour leur famille. Ils ont de l’expérience comme mécanicien ou débosseleur-peintre », plaide-t-il.

Depuis deux ans, Kais Qayomi ne sait plus où donner de la tête pour trouver ses cinq mécaniciens et débosseleurs-peintres manquants. Marketplace, Kijiji ou les sites d’emploi du gouvernement du Québec... rien n’y fait. Comme de nombreuses PME d’ici, il n’arrive pas à trouver.

« Je conduis moi-même une remorqueuse. Je vois des pancartes partout : “Nous embauchons” », affirme-t-il.

Guerre de talents

Aujourd’hui, Kais Qayomi n’est pas le seul à penser que le Québec aurait avantage à s’ouvrir aux travailleurs afghans, qui aspirent à une vie meilleure.

« Ces mécaniciens-là sont très débrouillards. C’est une de leur grande force. Ils doivent faire le même travail qu’un mécanicien nord-américain avec beaucoup moins de moyens et d’outils », résume François Paradis, président fondateur de Mécanicien.ca, un site internet qui existe depuis 2003.

D’après lui, les compagnies québécoises de tous les secteurs n’ont jamais eu aussi soif de ces talents. C’est une occasion à saisir.

« Des entreprises vont parfois offrir jusqu’à 3000 $ et 5000 $ à quelqu’un pour dénicher des mécaniciens pour les entreprises », ajoute-t-il.

Au Québec, les mécaniciens gagnent de 21 $ à 50 $ l’heure, et il n’y a pas que les garages qui en veulent. Tous les secteurs d’activité se les arrachent.

Pour Kais Qayomi, la barrière de la langue n’est pas un problème : il suffit d’apprendre le français. C’est tout.

« Mon français est meilleur que mon anglais, mais je me débrouille aussi en anglais. Ces travailleurs afghans là pourraient bien gagner leur vie ici et contribuer à l’économie du Québec », explique-t-il.

Nouvelle vie

Au Journal, Kais Qayomi se dit profondément troublé par l’image de l’avion sur lequel se sont accrochés des Afghans désespérés, à l’aéroport de Kaboul.

« Ça me fait très mal au cœur. Ça fait plus de quarante ans qu’il y a la guerre là-dedans. On a de la douleur pour ces gens-là », soupire-t-il.

Quand on lui demande s’il a de bons souvenirs de son enfance, il coupe court : « On n’a pas eu une belle enfance », répond-il.

« À l’école, dès qu’il y avait une bombe qui tombait, on n’y allait pas pendant un mois. On ne pouvait pas aller régulièrement à l’école », se souvient-il.

Celui qui a habité à Kaboul jusqu’à l’âge de 17 ans ne reviendrait pas en arrière.

« On pouvait aller dehors, mais c’est sûr qu’il y avait des bombes qui tombaient, alors les parents nous disaient : restez à la maison », conclut-il.

Le Canada souhaite recevoir plus de 20 000 réfugiés afghans, dont une partie au Québec, notamment les plus vulnérables sur le plan politique, dont les femmes leaders, les défenseurs des droits de la personne, les journalistes et les membres des minorités religieuses persécutées.

