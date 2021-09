La nouvelle Université de l’Ontario français a vécu sa première rentrée

L’Université de l’Ontario français (UOF), située au centre-ville de Toronto, a vécu sa toute première rentrée mardi, après de nombreuses péripéties.

«Cette journée est particulière puisqu’elle marque la concrétisation d’un rêve longtemps entretenu par la communauté franco-ontarienne avec l’accueil de notre cohorte. Au fil des semaines, des semestres et des années nous serons, toutes et tous, en mesure de voir grandir et s’épanouir l’UOF qui prendra la place qui lui revient à l’échelle provinciale, nationale et internationale», s’est réjoui Pierre Ouellette, recteur de l’UOF.

Pour les sessions d’automne et d’hiver, l’UOF accueillera entre 130 et 150 étudiants inscrits soit à un baccalauréat ou à l’un des microprogrammes universitaires.

Réclamée depuis plusieurs années par la communauté franco-ontarienne, le gouvernement de Kathleen Wynne avait adopté le projet en décembre 2017. Puis, en novembre 2018, le gouvernement nouvellement élu de Doug Ford a tiré un trait sur le projet ainsi que sur le Commissariat aux services en français, créant une véritable levée de boucliers dans la communauté.

Une approche pédagogique différente

Pour s’adapter à la nouvelle réalité post-pandémie, l’établissement d’enseignement propose différents modes de prestation des cours, adaptés aux besoins d’une diversité d’étudiantes et d’étudiants ainsi que de professionnelles et professionnels.

Ses enseignements restent étroitement liés aux exigences du marché du travail et aux besoins qu’exprime la réalité socio-économique de l’Ontario.

Quatre baccalauréats spécialisés sont offerts pour 2021, soit celui en études des cultures numériques, études de l’économie et l’innovation sociale, études des environnements urbains et études de la pluralité humaine.