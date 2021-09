Requête en arrêt des procédures: le dossier de Jacques Delisle repoussé à l’automne

La requête en arrêt des procédures déposée dans le dossier de l’ex-juge Jacques Delisle, qui doit faire face à un second procès pour le meurtre prémédité de son épouse, ne sera pas débattue avant l’automne.

Les parties se sont donné rendez-vous mardi matin au palais de justice de Québec, alors que se tenait le terme des assises criminelles.

Jacques Delisle, qui est en liberté conditionnelle depuis l’ordonnance de ce nouveau procès, était présent dans la salle. En compagnie de ses enfants, vêtu d’un complet, l’homme de 86 ans s’est installé en retrait. Les cheveux blancs lissés vers l’arrière, l’ancien juge de la Cour d’appel s’est levé bien droit lorsque son dossier a été appelé.

Le procureur de la Couronne, Me François Godin, a demandé un délai pour produire une réponse à la requête en arrêt des procédures. Les parties ont convenu de se reparler le 1er octobre, après quoi une date devrait être fixée pour débattre du sujet.

L’avocat de Jacques Delisle, Me Jacques Larochelle, a aussi demandé à ce que le juge qui préside l’audition de cette requête soit « idéalement » familier avec l’anglais, puisque la preuve présentée en soutien de cette requête comporte « des centaines de pages techniques » rédigées dans la langue de Shakespeare.

Nouveau procès

Concernant la tenue du second procès de Jacques Delisle – ordonné en avril dernier par le ministre de la Justice à la suite d'une possible erreur judiciaire – les parties ont convenu de reporter le dossier au prochain terme des assises, le 6 décembre.

Cette décision s’explique notamment du fait que les nouvelles expertises européennes commandées par la Couronne ne seront pas produites avant novembre, a laissé savoir Me Larochelle.

Une fois son dossier traité, le clan Delisle s’est engouffré dans l’ascenseur avant de rapidement quitter le palais de justice.

« M. Delisle va bien »

En point de presse, Me Larochelle a assuré que son client se portait bien, malgré les 12 années de procédures judiciaires et les 9 ans passés en détention.

« M. Delisle va assez bien compte tenu de son âge, de sa détention passée et des circonstances présentes. Le moral de la famille tient. Le moral est bon, a-t-il avancé. On constate une certaine résilience dans cette famille. »

Rappelons que lors de l’annonce du nouveau procès, en avril dernier, Me Larochelle avait laissé savoir qu’il ferait tout en son possible pour parvenir à une entente avec la Couronne et ainsi éviter un second procès. Ce souhait n’a pas été exaucé à ce jour.

« Je ne suis jamais déçu, mais si j’étais un homme capable d’être déçu, oui je le serais qu’on ne soit pas parvenu à un accord dans ce dossier qui me semblait mériter éminemment un accord raisonnable », a-t-il commenté.

