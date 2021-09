Le risque de vouloir plaire à tous

Le chef conservateur aurait pu surmonter l’affrontement autour du contrôle des armes à feu.

Il aurait fallu qu’il se batte, qu’il convainque. Il a plutôt choisi de s’incliner devant la rhétorique libérale.

Ainsi, il leur a livré sa crédibilité sur un plateau d’argent.

Vrai débat

Aussi horribles soient-elles, il y a eu 6 fusillades de masse en trente ans au pays.

Seulement en 2021, on compte plus de 350 fusillades à Montréal et à Toronto.

La priorité numéro un pour la sécurité publique doit-elle être de bannir les armes de style d’assaut légalement acquises ou de sévir contre les gangs de rue et l’importation d’armes illégales des États-Unis ?

Le débat est légitime. Le bilan des libéraux à ce chapitre est loin d’être reluisant.

Pourtant, Erin O’Toole a préféré reculer. Donner l’impression qu’il renonce à abolir l’interdiction des armes de style d’assaut.

La porte était grande ouverte pour Justin Trudeau : « Erin O’Toole va dire n’importe quoi. Il ne défend pas ses idées et ne croit pas ce qu’il dit. »

Une mauvaise habitude

Car les armes d’assaut ne sont pas le seul exemple d’un double discours entre le Erin O’Toole candidat à la direction du PCC et le Erin O’Toole aspirant premier ministre.

Place du privé en santé. Vaccination obligatoire. Les 6 milliards $ pour les garderies au Québec.

Sur chacun de ces enjeux, le chef conservateur préfère entretenir le flou, plutôt que de défendre vigoureusement ses idées.

Plus les semaines passent, moins il est clair.

Qu’on l’ait aimé ou détesté, Stephen Harper s’assumait. Sur l’abolition du registre des armes à feu, sur les peines minimales obligatoires, l’aide directe aux familles avant les garderies, l’équilibre budgétaire.

Il n’a jamais été très populaire. Mais il a gouverné pendant 10 ans.

À vouloir plaire à tout le monde, Erin O’Toole prend le risque de demeurer dans l’Opposition.