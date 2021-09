Michel Charette reste dans District 31

Non, Michel Charette ne quittera pas District 31.

Fabienne Larouche a confirmé la nouvelle lundi au cours d’un point de presse virtuel pour discuter des nouveaux épisodes du drame policier, qui ouvriront sa sixième saison la semaine prochaine à Radio-Canada.

La question devait être posée, parce qu’en regardant ces quatre premières demi-heures, on sent que l’auteur Luc Dionne prépare – lentement mais sûrement – la sortie du personnage de Bruno Gagné. Plus impatient et irritable que jamais, le sergent-détective paraît au bord du gouffre.

Malgré tout, on n’aurait pas conclu au départ du comédien s’il n’avait pas prévu commencer, dans quelques semaines, les tournages du Domaine du possible, une nouvelle série de François Avard également produite par Fabienne Larouche. On voyait mal comment il pouvait jongler – simultanément – avec deux contrats aussi prenants.

Or, Michel Charette restera au générique de District 31. On peut toutefois croire qu’il aura moins de temps d’antenne pendant un certain temps, comme Hélène Bourgeois-Leclerc en 2017 (elle s’était temporairement absentée pour jouer dans Demain matin, Montréal m’attend) et Vincent-Guillaume Otis en 2018 (il s’était éclipsé pour signer une mise en scène au théâtre).

Luc Dionne en profitera pour explorer un sujet peu abordé : les problèmes de dépression au sein des forces de l’ordre. Bruno pourrait tomber en congé maladie, par exemple.

D’autres détails à venir.