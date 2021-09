NFL : les joueurs veulent plus de tests de COVID-19

À quelques jours du début de la saison de la NFL, l’Association des joueurs (AJNFL) demande des tests de dépistage de COVID-19 quotidiens pour les joueurs vaccinés.

Selon les plus récents protocoles mis en place, les joueurs adéquatement vaccinés ont besoin de se faire dépister tous les 14 jours et peuvent profiter d’allégements. Pendant ce temps, les athlètes qui ont choisi de ne pas se faire inoculer sont testés chaque jour.

Or, après quelques semaines de rodage au cours des camps d’entraînement et des matchs préparatoires, le résultat est peu concluant. Les foyers de contamination sont plus nombreux qu’en 2020.

«Depuis le début du camp d'entraînement, nous testons nos joueurs vaccinés une fois tous les 14 jours. Cela a été inefficace, car nous avons eu beaucoup plus d'incidents de transmission à l'intérieur du bâtiment cette année que l'année dernière», a fait valoir le centre des Browns de Cleveland JC Tretter dans une lettre publiée sur le site de l'AJNFL.

«L’AJNFL a vu cela venir et a plaidé pour un retour aux tests quotidiens, car c'est un moyen plus efficace d'arrêter et de prévenir la propagation du coronavirus dans nos vestiaires.»

Le syndicat aurait par ailleurs reçu des mises en garde d’experts dans ce dossier, et les avis semblent unanimes: les matchs reportés en raison d’éclosions pourraient être plus nombreux cette année.

«Nous sommes tous fatigués. Personne n'aime le fait que ce soit le monde dans lequel nous vivons encore cette saison. Personne n'aime les méthodes d'atténuation. Mais nous ne pouvons pas faire ce qui est facile plutôt que ce qui est juste. (...) Si nous continuons dans cette voie, j'ai besoin que tout le monde dans la communauté du football soit conscient de ce qui nous attend.»