Où sont donc les parents pendant ce temps-là?

Je suis une grand-mère très présente auprès de mes petits enfants. J’aime parler avec eux, tout comme j’aime suivre leur évolution scolaire et sociale. Vous allez peut-être me dire que je n’ai que deux enfants, et qu’en tout, ça ne me fait que cinq petits-enfants. Mais rien n’empêche que j’aie un œil sur eux et que mes enfants fassent pareil, et d’un peu plus proche que moi.

Quand je lis dans Le Journal de ce matin que le gouvernement du Québec va investir des sommes astro-nomiques dans la création d’une équipe de policiers exclusivement consacrée aux enquêtes virtuelles pour lutter contre la prolifération de la pornographie juvénile en ligne, je tombe en bas de ma chaise.

Encore plus quand je lis que la directrice générale par intérim de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil, a révélé que son service avait noté une augmentation de 300 % des signalements en matière d’exploitation sexuelle de mineurs, uniquement dans la dernière année.

Je comprends très bien qu’il est nécessaire de lutter contre un tel fléau, mais depuis quand est-ce que c’est au gouvernement de payer pour veiller sur nos enfants ? Où sont-ils les parents de ces jeunes qui se font prendre dans de tels pièges ? J’en ai élevé, des enfants, et je sais qu’il ne faut pas les perdre de vue une seconde si on veut bien accomplir notre devoir auprès d’eux.

Une mamie fière des siens

Ne pas perdre de vue nos enfants avec la prolifération des moyens de communication disponibles de nos jours est une tâche quasi impossible pour les parents. Si j’avais des enfants à ma charge, j’applaudirais cette initiative au lieu de la dénoncer.