Le Plateau-Mont-Royal: coupable d’avoir tué un sans-abri

Un sans-abri qui en a tué un autre lors d’une empoignade sur Le Plateau-Mont-Royal a plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire, ce mardi.

«Oui, je le reconnais», a lancé la tête basse Joseph Perry, ce mardi, au palais de justice de Montréal.

Perry, 31 ans, avait commis son crime en avril 2020, en pleine première vague de la pandémie de la COVID-19 au Québec. Alcoolique et sans domicile fixe depuis quelques mois, il s’était installé avec d’autres sans-abri derrière une librairie du Plateau-Mont-Royal, fermée en raison des mesures sanitaires en vigueur à l’époque.

Or, ce jour-là une dispute serait survenue entre la victime Henri Daniel Ledantec et Perry. Ce dernier, croyant qu’on voulait lui voler son sac contenant tous ses effets personnels, s’est alors mis à tabasser l’homme.

«Un témoin a vu l’accusé asséner quatre à sept coups de pied à la victime qui était au sol, indique le résumé des faits. Chaque coup a été donné avec une grande force, dans un mouvement de piétinement. Quand la victime ne bougeait plus, l’accusé s’est assis à côté, comme si de rien n’était.»

Les secours sont arrivés peu après et M. Ledantec a été emmené aux urgences, où on lui a diagnostiqué une sévère hémorragie cérébrale.

«Il n’a jamais repris connaissance et [une semaine plus tard], en raison de l’absence de progrès neurologique, il a été placé en soins palliatifs», indique le document de cour. M. Ledantec est finalement décédé le lendemain. Selon l’avocat de la défense Me Tom Pentefountas, tout a été fait après que les médecins eurent discuté avec un ami de longue date de la victime.

Accusation réduite

Arrêté peu après, Perry a affirmé qu’il se sentait menacé par la victime, et qu’il avait eu peur de se faire voler son sac. Et que s’il lui a piétiné la tête, c’était parce que «c’était l’endroit le plus simple à frapper».

«Il a dit qu’il ne voulait pas le tuer, mais qu’il voulait lui faire mal, indique le résumé des faits. Quand la police est arrivée, il dit être parti parce qu’il avait peur.»

Accusé de meurtre non prémédité, Perry devait subir son procès à partir de la semaine prochaine. Mais à la place, il a plaidé coupable d’homicide involontaire, évitant ainsi le risque d’être condamné à la prison à vie.

Il reviendra à la cour en décembre, pour les plaidoiries sur la peine à lui imposer. D’ici là, il devra se soumettre à une évaluation, qui comportera un volet autochtone, afin de dresser son portrait. Un autre rapport, spécifique aux autochtones, devra également être préparé.