Retenez le nom d’Ismaël Koné

Il y a près d’un mois, Ismaël Koné signait un premier contrat professionnel avec le CF Montréal, une entente de deux ans et deux années d’option.

Et Koné a suffisamment étonné pour l’avoir ce contrat. Et quand il jouera, on pourrait avoir une surprise comme celle qu’on a eue quand Joaquin Torres a fait ses débuts.

« Ça pourrait être une carte cachée. On voit ce qu’il fait à l’entraînement et je crois qu’il pourra nous aider », a estimé le milieu de terrain Mathieu Choinière.

C’est le genre de joueur qui pourrait contribuer à l’animation offensive, et l’équipe en aura bien besoin avec une séquence de sept matchs en 22 jours qui s’amorcera samedi.

Un joueur polyvalent

Choinière croit que son coéquipier a le potentiel pour occuper un rôle offensif, quel qu’il soit.

« Je le verrais devant, il peut jouer n’importe où, que ce soit à gauche, à droite, comme attaquant ou dans le milieu. Il est très bon pour percuter et combiner avec ses partenaires. »