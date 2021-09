Rose-Marie Perreault jouera La Cordonnière

L’actrice Rose-Marie Perreault a été choisie pour tenir le rôle-titre de La Cordonnière, le prochain film du réalisateur François Bouvier, adapté du roman du même titre de Pauline Gill. Pierre-Yves Cardinal, Élise Guilbault, Marcel Sabourin, Anick Lemay, Martin Larocque, Jeff Boudreault et Antoine Pilon feront aussi partie de la distribution.

Le tournage du long métrage doit se mettre en branle à la fin du mois, à Montréal et dans plusieurs régions du Québec. Quelques scènes du film avaient déjà été tournées il y a un an, mais la production avait dû être interrompue en raison de la seconde vague de COVID-19.

« Pour avoir une continuité avec les scènes qu’on a filmées l’an passé, on a été obligé d’attendre l’automne pour poursuivre le tournage », explique le producteur André Rouleau, de Caramel Films (Starbuck, La Bolduc).

Réalisé par François Bouvier (Paul à Québec, La Bolduc), La Cordonnière retracera le parcours de la jeune Victoire Du Sault, première femme à exercer le métier de cordonnière au Québec, au milieu du 19e siècle.

Amour impossible

Décrite comme une femme d’affaires et une pionnière pour la cause des femmes, Victoire Du Sault est à l’origine de la fortune des Dufresne, propriétaires du château du même nom. Le film, scénarisé par Sylvain Guy (Louis Cyr), se penchera notamment sur une histoire d’amour impossible qu’elle a vécue avec son voisin, un homme marié et de 20 ans son aîné.

« C’est une grande fresque historique, mais c’est avant tout une histoire d’amour, souligne André Rouleau. Le livre [de Pauline Gill] a été un beau succès littéraire et je suis convaincu que le film va aussi avoir beaucoup de succès. »

Rose-Marie Perreault a le vent dans les voiles depuis quelques années. On l’a vue récemment au petit écran dans les séries Ruptures et Le Monstre et au grand écran dans les films La Bolduc et Suspect numéro un.