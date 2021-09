Saguenay–Lac-Saint-Jean: une hausse de la vaccination depuis l’arrivée du passeport vaccinal

L’entrée en vigueur du passeport vaccinal a poussé de nombreuses personnes du Saguenay–Lac-Saint-Jean à se faire vacciner contre la COVID-19, même si ça ne faisait pas partie de leur plan initial.

Le tiers des vaccins actuellement administrés dans la région sont des premières doses.

«Depuis deux semaines environ, on a recommencé à donner davantage de premières doses», a précisé le responsable régional de la campagne de vaccination, Marc Thibault. «Pour les retardataires c’est moins pire, mais pour ceux qui ne voulaient pas et qui prennent le vaccin sur les sites, on sent leur insatisfaction, mais au moins ils viennent, et c’est ce qu’on veut.»

Si les heures destinées à la vaccination ont été réduites dans les cliniques dédiées, ces dernières vont demeurer ouvertes tous les jours au moins pour la semaine à venir, afin d’aider les personnes qui éprouvent des difficultés avec leur code QR.

Près de 4000 personnes ont cogné à la porte d’une clinique de vaccination de la région la semaine dernière pour demander du soutien en lien avec leur passeport vaccinal.

Environ 89,8% des personnes âgées de 12 ans et plus dans la région avaient reçu une première dose de vaccin en date de mardi.

«Je l’espérais sans trop y croire il y a quelques semaines, mais on va atteindre le 90% de gens vaccinés chez nous, et c’est vraiment bien», s’est réjoui M. Thibault.

Un seul nouveau cas de COVID-19 a été répertorié au Saguenay–Lac-Saint-Jean au cours de la longue fin de semaine de trois jours pour un total de huit cas actifs.

Vaccination obligatoire ou suspension

La vaccination contre la COVID-19 sera d’ailleurs obligatoire pour tous les travailleurs des établissements de santé publics et privés de la province à compter du 15 octobre.

Cette mesure annoncée mardi par le gouvernement Legault a fait réagir la représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Nancy Poulin.

«Obliger la vaccination, c’est un moyen coercitif. On aurait préféré que le gouvernement ait une approche plus personnalisée avec ces travailleurs-là pour comprendre les raisons qui justifient leur refus de se faire vacciner», a-t-elle expliqué.

Son syndicat représente près de 3000 travailleurs du réseau public pour un total de 107 titres d’emplois différents.

«C’est sûr que ça ne favorise pas la collaboration de ces gens-là. Ça les place plutôt dans une dynamique de résistance et de confrontation», a ajouté Mme Poulin, qui a aussi précisé que son syndicat encourage la vaccination.

Les employés qui ne seront pas pleinement vaccinés seront suspendus sans solde, a prévenu le gouvernement.

Près de 94% des travailleurs de la santé et des services sociaux du réseau public sont vaccinés au Saguenay–Lac-Saint-Jean.