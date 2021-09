Sherbrooke: Vincent Boutin se retire de la course aux élections municipales

Le candidat à la mairie de Sherbrooke, Vincent Boutin, a annoncé mardi qu’il se retire de la course aux élections municipales de novembre prochain.

«C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce cette décision que j’ai longuement mûrie au cours des dernières semaines», a-t-il déclaré dans un communiqué.

M. Boutin a justifié sa décision en expliquant, notamment que «le temps et l’énergie à consacrer à ce grand projet pour bien servir les Sherbrookoises et les Sherbrookois sont plus imposants que ce que je pouvais offrir».

Le politicien dit vouloir se concentrer sur son «équilibre personnel» et ses «responsabilités familiales».

M. Boutin, qui est conseiller municipal, a également ajouté qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat comme conseiller du district des Quatre-Saisons.

La course à la mairie de Sherbrooke se jouera entre deux candidats: le maire sortant, Steve Lussier, et Évelyne Beaudin, conseillère municipale.