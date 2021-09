Théâtre La Bordée: une programmation 2021-2022 riche et surprenante!

Pour sa programmation 2021-2022, le Théâtre La Bordée de Québec propose des productions fortes en émotions sous l’angle de la réflexion. À travers les pièces où les personnages exposent leurs différents points de vue, le spectateur viendra à se demander qui a tort et qui a raison, jusqu’à se remettre en question.

Pour sa 45e saison, La Bordée innove avec deux nouveaux concepts. En première partie de chacune de ses cinq pièces principales, de courtes pièces sous le thème Majorité 2070 seront présentées et poseront un regard sur la vie dans un futur rapproché.

De plus, le public pourra profiter de deux 5 à 7 théâtraux qui leur donneront droit à une consommation, un goûter léger et une pièce de théâtre – Être norvégien ou Citoyen K – pour seulement 20 $.

Sans plus tarder, phare sur les cinq pièces principales à découvrir cette saison:

Gracieuseté Théâtre La Bordée

François voit sa vie basculer lorsqu’une amie est assassinée: il devient le suspect aux yeux des policiers. Alors que son test du polygraphe ne réussit pas à l’innocenter, l’homme se met à douter de lui-même. Et s’il n’était pas ce qu’il croit?

À l’instar d’un film de suspense, cette pièce de Marie Brassard et Robert Lepage – qui n’a pas été présentée depuis sa création dans les années 80 – garde le spectateur captif du début à la fin et le fait questionner: a-t-on le droit de tout faire pour trouver la vérité?

Gracieuseté Théâtre La Bordée

Naviguant entre Montréal et Prince George, K. en a assez de vivre sans domicile fixe dans sa voiture. Il se rend en banlieue de Québec chez sa sœur E., une femme à succès et fortunée, chez laquelle il déposera ses pénates. C’est un choc entre ces deux protagonistes qui ont grandi dans la pauvreté. Pourquoi E. a-t-elle atteint le rêve américain, alors que K. patauge toujours dans la misère?

Cette création d’Érika Soucy, qui était en résidence à La Bordée, sera jouée pour la première fois à ce théâtre. Drôle et touchante, elle se veut une réflexion sur la pauvreté: qu’arrive-t-il quand on change de classe sociale ou qu’on devient riche?

Gracieuseté Théâtre La Bordée

Dans son bureau à l’université, Isabelle et une ancienne étudiante entament une conversation animée sur les rapports de force et les inégalités entre les hommes et les femmes en 2021. Leurs points de vue diffèrent et s’entrechoquent. Et un tabou en ressort: que peut-on vendre ou acheter sans y perdre une part de soi?

Cette pièce de Véronique Côté exploite des thèmes sensibles, comme celui de la prostitution, du lien entre le pouvoir et le corps des femmes, des rapports d’exploitation entre les humains; tant de thèmes qui pousseront le public à réfléchir à sa propre vision du monde.

Gracieuseté Théâtre La Bordée

En 1965, à Saint-Ludger-de-Milot au Lac-Saint-Jean, Isabelle et ses frères et sœurs sont pointés du doigt comme les marginaux du village. Il y a 20 ans, ils ont dû s’élever seuls lorsque leur mère les a quittés. Pendant tout ce temps, on leur a fait croire qu’elle était morte jusqu’au jour où Isabelle reçoit un appel d’une femme inconnue. À partir de ce moment, plus rien de cette histoire ne lui semble logique.

Une pièce douce et intrigante de Michel Marc Bouchard qui met en lumière le Québec d’autrefois et qui pousse à cette réflexion: un mensonge peut-il en réparer un autre?

Gracieuseté Théâtre La Bordée

Du référendum de 1995 à la pandémie de 2020, on découvre l’évolution des membres de la famille de Linda à travers huit partys d’Halloween. Les rivalités et les sujets sur l’actualité viennent à tout coup envenimer les discussions. À travers leurs histoires, le spectateur revit (ou découvre) des événements importants qui ont marqué le Québec.

En bref, cette pièce d’Olivier Arteau est un spectacle politique rempli d’humour qui se questionne sur notre héritage culturel – qu’est-ce qui a été légué, à part une recette de pâté chinois? – et sur ce que c’est d’être un Québécois de 25 ans.

Les deux pièces disponibles avec le forfait 5 à 7:

Gracieuseté Théâtre La Bordée

Sean vient de sortir de prison. Lorsqu’il rencontre par hasard Lisa, il est persuadé qu’elle l’aidera dans sa quête d’une nouvelle vie. Or, il survient un choc culturel entre les deux: celle qui est originaire de la Norvège en a long à dire sur son pays.

Bien qu’il s’agisse d’une comédie, cette pièce de David Craig, adaptée par Marc-André Thibault, suscitera des questionnements divers chez le public, dont l’importance de se connecter à l’autre.

Gracieuseté Théâtre La Bordée

Vous connaissez l’œuvre «Citizen Kane» d’Orson Welles? Il sera possible de voir l’adaptation libre réalisée par l’équipe de La Trâlée au printemps prochain. Bien qu'écrite dans les années 40, l’histoire de ce magnat de la presse résonne particulièrement en cette période de questionnement sur l’authenticité des nouvelles véhiculées par les médias.

La Bordée fait rayonner les artistes d’ici et l’art théâtral depuis 1976. Réservez dès maintenant vos places pour la programmation 2021-2022 à l'adresse bordee.qc.ca.