Transition énergétique aux Îles-de-la-Madeleine: les câbles sous-marins seraient la meilleure solution

Hydro-Québec confirme que la solution privilégiée pour la transition énergétique dans l’archipel des Îles-de-la-Madeleine demeure le raccordement au moyen de câbles sous-marins de 225 km à partir de Percé.

Actuellement, la plus grande centrale thermique à moteur diesel du Québec permet de desservir en électricité les Madelinots. Or, Hydro-Québec a consulté, au cours de la dernière année, la population et analysé d’autres scénarios d’alimentation.

Selon les résultats de cette démarche, le raccordement au réseau principal reste la solution la mieux adaptée.

Concrètement, 76 % de la population appuie cette option qui, affirme la société d’État, réduira les émissions de gaz à effet de serre de 94,5 % par rapport à la situation actuelle.

Le raccordement «diminuera aussi les coûts de l’alimentation en électricité des Madelinots et assurera la fiabilité du service».

Finalement, Hydro-Québec ajoute qu’il permettra le déploiement d’un lien de fibres optiques, tout en maintenant la centrale thermique lors des pointes de consommation hivernale.

«La solution privilégiée permettra une réduction majeure de la consommation de combustibles fossiles en donnant accès aux Madelinots et Madeliniennes à une énergie propre et renouvelable. Elle sera déterminante pour l’atteinte des objectifs de décarbonation de l’archipel et du Québec tout entier», a affirmé Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, par voie de communiqué.

Hydro-Québec réfléchit aux moyens qui permettront de maintenir les 82 emplois des travailleurs en poste, en collaboration avec les partenaires locaux.

L’analyse comparative des différents scénarios sera déposée auprès de la Régie de l’énergie, cet automne, dans le cadre du processus d’approbation de la stratégie de la transition énergétique aux Îles-de-la-Madeleine.