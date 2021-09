Trudeau s’attaque à l’aide aux locataires

Les libéraux ont mis sur la table de nouvelles mesures dans leur approche pour contrer la crise du logement, s’engageant mardi à apporter un meilleur soutien aux locataires en mettant fin aux rénovictions et en dissuadant les hausses de loyer.

«Ce n’est pas juste qu’au Canada, [...] tant de gens aient tant de misères à se trouver un logement abordable, ce n’est pas correct», a déclaré le chef libéral Justin Trudeau qui était présent à Montréal en matinée.

«Nous savons que ça prend différentes approches pour lutter contre la crise du logement et c’est exactement ce qu’on est en train de faire avec le plan le plus ambitieux de tous les partis, mais aussi le plus concret et réalisable», a-t-il poursuivi.

Ciblant particulièrement l’aide aux locataires, le premier ministre sortant a affirmé qu’il s’attaquerait au phénomène des rénovictions, qui touchent de plus en plus les grandes villes comme Montréal, et assurerait un meilleur contrôle des loyers en évitant leur hausse.

Le Parti libéral du Canada a également proposé de mettre en place un programme de location avec option d’achat afin de faciliter l’accès à la propriété.

Ces promesses s’ajoutent aux mesures déjà formulées par M. Trudeau depuis le début de la course électorale, le chef libéral ayant déjà présenté un plan pour les Canadiens qui souhaitent acheter une première propriété.

Il avait alors garanti qu’il doublerait le crédit d’impôt pour une première résidence et réduirait les versements hypothécaires mensuels tout en créant un compte épargne non imposable jusqu’à 40 000 $ pour les citoyens de 40 ans et moins.