«Virage»: après la gloire, le vertige

Fraîchement débarquée des Jeux olympiques, le bronze au cou, Frédérique Lessard (Charlotte Aubin), triple médaillée en patinage de vitesse courte piste, annonce sa retraite et largue son copain, aussi athlète, dans le taxi qui les ramène de l’aéroport.

Ce sont là les cinq premières minutes qui mettent la table à Virage, nouvelle série de Noovo en ondes le 15 septembre, qui raconte les lendemains olympiques qui déchantent, la quête d’une jeune femme fin vingtaine qui fait table rase de sa vie pour se redéfinir. Quand on n’a jusque-là connu qu’entraînements, compétitions et médailles, une telle remise en question comporte son lot de vertiges et de questionnements.

À la grande stupéfaction de tous, Frédérique a besoin d’aller voir ailleurs si elle y est, même si elle ne sait pas trop à quel saint se vouer. Son amoureux de longue date Antoine (Émile Schneider) se croyait sur le point de se marier et de fonder une famille avec elle, et encaisse le choc comme une claque au visage.

Les parents hyper investis de Frédérique (Marie-Thérèse Fortin et Sylvain Marcel) ne comprennent pas trop ses réactions. Et son équipe professionnelle, préparateur mental, entraîneur et attachée de presse (Mani Soleymanlou, Patrick Labbé, Sandrine Bisson) tentent de limiter les dégâts autour, surtout devant les caméras.

Juliette Gosselin interprète pour sa part Fanny, la sœur de Frédérique toujours un peu dans l’ombre de celle-ci, et Audrey Roger, une coéquipière motivée.

Pas une biographie

L’histoire vous rappelle celle de Marianne St-Gelais? Ce n’est pas un hasard. Le projet Virage a d’abord trouvé racine dans l’esprit de Louis Morissette quand, dans les coulisses de 1res fois, il a observé la jeune idole maîtriser avec peine ses émotions alors que Véronique Cloutier décrivait son parcours sur la glace. Marianne St-Gelais a même officié à titre de consultante au contenu sur la fiction.

Mais les huit épisodes d’une heure ne sont pas une biographie de la fierté de Roberval et ne retracent pas son cheminement de A à Z. Une douzaine d’autres athlètes olympiques ont été interviewés par les autrices Kim Lévesque-Lizotte (Les Simone) et Marie-Hélène Lebeau-Taschereau (Conseils de famille) pour alimenter la construction du récit que réalise Catherine Therrien (District 31). Louis Morissette tenait à rassembler une équipe de femmes de talent pour donner vie à cette toute première série dramatique de l’ère Noovo.

Charlotte Aubin et Marianne St-Gelais ont peut-être la chevelure blonde et d’autres traits physiques en commun, mais le personnage de Frédérique n’est pas Marianne, et vice-versa, et son nouvel ex Antoine n’est pas Charles Hamelin. Oui, il y a annonce de retraite, rupture amoureuse médiatisée et recherche de nouveaux repères, mais là s’arrêtent les parallèles.

Chez le producteur KOTV, on décrit surtout Virage comme un drame familial pas seulement axé sur le sport, mais surtout sur le destin des athlètes après la gloire et les enjeux de santé mentale qui en découlent, d’actualité ces temps-ci avec l’annonce de la joueuse de tennis Naomi Osaka. Celle-ci a, pendant le week-end, déclaré son intention de prendre une pause indéfinie des courts.

N’empêche, les scènes des Mondiaux de patinage de vitesse tournées à l’aréna Maurice-Richard, à Montréal, contenues dans le deuxième épisode de Virage, sont très belles et crédibles.

«J’avais envie de générer de l’empathie face à la nouvelle réalité des athlètes quand ils terminent, a noté Kim Lévesque-Lizotte. C’est une réalité qu’on ne connaît pas, car, quand une carrière se termine, la porte se ferme, et on ne sait pas ce qu’ils vivent après. C’est une quête identitaire qu’on vit tous à petite échelle dans le monde de performance dans lequel on vit, par rapport aux victoires et aux réussites. On se dirige tous vers ça, mais les athlètes, c’est "fois mille".»

Virage, le mercredi, à 20 h, dès le 15 septembre, sur Noovo.

