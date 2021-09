van VLIET, Hélène née van Mil



À la Résidence Florentine-Dansereau de Verchères, le 3 septembre 2021 est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Hélène van Mil, épouse de feu Adrien van Vliet, demeurant à Verchères.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, feu Marie (Claude), Pierre (Chantal), Hélène (Robert), Nicole (Bruno) et Jeannine (Denis), quinze petits-enfants et quinze arrière-petits-enfants, ses soeurs Gerda (Aad) et Nel, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-François-Xavier de Verchères (596 route Marie Victorin), le samedi 9 octobre à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées le jour même à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière de Verchères.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRESTél: 450-583-3511