DAGENAIS, Serge



À Surrey, C.B., le 8 juin 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé Serge Dagenais, fils de feu Edgar Dagenais et de feu Jeanne Campeau.Il laisse dans le deuil sa fille Michele (Jacob Tobin), ses petits-enfants Liam et Cole, ses frères et soeurs : feu Marjolaine (Donald Blainey), Claudette (Pierre-Paul Rodrigue), Claude (Louise Perron), Yves (Lucie Charbonneau), Lisette (Serge Bertrand), Chantal (Daniel Caron) et ses nombreux neveux et nièces.Il sera inhumé en 2022 à Saint-Sauveur-des-Monts.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.