LAMBERT, Chantal



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Chantal Lambert, le 2 septembre 2021, fille de feu Mélendy Paquet et feu Michel Lambert.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Josée (Serge) et Christian (Donna), famille et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 septembre de 13h30 à 15h30. Une cérémonie hommage aura lieu à 15h30 en la chapelle de la