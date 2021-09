PRÉVOST, Georgette



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Georgette Prévost, survenu le 4 septembre 2021, à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil son époux, Edgar Léger, ses deux fils, Roger (Renée-Claude Gagnon) et Louis (Julie Coach), ses trois petits-enfants adorés qui étaient sa fierté, Olivia, Maxime et Adele ainsi que plusieurs parents et amis.Elle est allée rejoindre ses parents, Aldana Rochon et Maxime Prévost ainsi que ses frères, Philippe, René, Jacques et sa soeur Mariette.Compte tenu du contexte actuel, des funérailles privées auront lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.VOLUNTAS514-695-7979 / voluntas.ca