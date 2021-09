DEMONTIGNY, Léopold



Le 5 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Léopold Demontigny.Il laisse dans le deuil ses enfants Guylaine et Marc ainsi que ses petites-filles Karine et Julie-Anne, son gendre Peter Byles et sa fidèle amie Claire Lévesque."We will remember them."Le service se déroulera le samedi 18 septembre 2021 à 16h à la Légion Royale Canadienne, 4835 7e Avenue, Montréal, 514-521-5281