LAPORTE, André



À St Hyacinthe, le 3 septembre 2021, est décédé Monsieur André Laporte, époux de Madame Louise Nicol-Laporte, demeurant à McMasterville.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Hugo (Ann) et Yannick, ses petits-enfants, Emile, Léonie, Kim et Alice, son frère Jean-Guy (Lise Laporte), ses belles-soeurs et ses beaux-frères, ses neveux et nièces, et de très bons amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle lundi 13 septembre 2021 dès 10h. Une liturgie suivra à 13h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire à la fondation de votre choix.