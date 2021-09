GOSSELIN, Serge



À Montréal, le 25 août 2021, est décédé M. Serge Gosselin (feu Denise Gingras).Il laisse dans le deuil sa copine Francine Joubert, son beau-frère Jean-Louis Gingras, aussi il laisse dans le deuil sa soeur Marie (Serge Lebeau) et son frère Rufin (Carmen Ladouceur) ainsi que ses neveux, ses nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 septembre 2021 de 13h à 16h au complexe :Une cérémonie aura lieu à 15h dans l'intimité.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Santa Cabrini serait apprécié.