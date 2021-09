MULLINS, Marcelle



(née Cournoyer)C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de notre mère le 20 avril 2020, à l'hôpital Lakeshore, à l'âge de 79 ans.Née à Montréal, elle fut l'épouse de feu Patrick (Pat) Mullins pendant 51 ans. Elle rejoint ses parents adoptifs Roméo Cournoyer et Fleur de Mai Blondin. Elle avait récemment découvert l'identité de sa mère biologique feu Cécile Cormier. En son honneur, nous continuons la recherche de l'identité de son père biologique.Mère dévouée de Nathalie (Peter Villemaire) et Sandra (Donna Smith), mamie bien-aimée d'Erika et Alexa ainsi que tante de plusieurs neveux et nièces.La famille vous accueillera, dans le respect des mesures sanitaires, le dimanche 12 septembre 2021 de 12h30 à 14h, à la:4239, BOUL. DES SOURCESDOLLARD-DES-ORMEAUX, Qc, H9B 2A6Une cérémonie commémorative suivra à 14h.