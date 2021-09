WYNGAERT, George



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de George Wyngaert, âgé de 86 ans, décédé le 3 septembre suite à une longue maladie.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Laurendeau, ses enfants Johanne (Paul), Pierre (Sue) et Nicole, ses petits-enfants adorés Mélanie, Michel, Katherine, Chrissy et Caroline, son frère Robert (Barbara), sa soeur Fay (Bruce) plusieurs neveux et nièces appréciés.George est parti se reposer avec sa soeur Irène, son frère Roger et ses parents.Compte tenu de la pandémie limitant les visites, une cérémonie intime aura lieu le samedi 11 septembre de 13h à 16h30 à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.com