VÉZINA, Claudine



Jacques PoulinMercredi le 1er septembre 2021, est décédée Madame Claudine Vézina à l'âge de 69 ans.Elle laisse dans le deuil sa fille Maude Senécal (Patrick), son petit-fils Erwin, son père Claude Vézina (feu Françoise Jacques Vézina), ses soeurs, Christine (Claude Paquin) et Charlotte, son frère Marc, sa nièce Julie-Ann (Russ et Jaxson) et son neveu Malcolm.Aucune célébration n'aura lieu, cependant si vous le désirez, vous pouvez faire un don à l'organisme de votre choix pour célébrer la VIE!!