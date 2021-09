FILION, André



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Filion, survenu le jour même de son 83ième anniversaire de naissance, époux de feu madame Pierrette Langlois.Il laisse dans le deuil ses filles Manon, Nicole (Bernard Cloutier), Louise (Gabriel Dufault), ses petits-enfants Vincent, Laurence, Marc-Antoine et Victor, sa belle-soeur Raymonde Bérubé (feu Roger Langlois) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 septembre 2021 de 10 h à 15 h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 15h30 en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.En témoignage de sympathie, un don serait apprécié à la Société canadienne du cancer.