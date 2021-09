VALLIÈRES (née LAPORTE)

Lucille



Le 6 septembre 2021, à l'âge de, est décédée madame Lucille Laporte, épouse de feu Emmanuel Vallières.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Carole), Robert (Nicole), Normand (Suzanne), Gaétan (Danielle), France (Wayne) et Christian (Nicole), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle mardi 14 septembre 2021 dès 10h. Les funérailles suivront à 14h en l'église de Saint-Basile-le-Grand (205 rue Principale, Saint-Basile-le-Grand, Qc, J3N 1L6).