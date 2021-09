LEBLANC BRISSETTE, Yolande



Le 31 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Yolande Brissette Leblanc, épouse de feu Jean-Claude Leblanc. Outre son époux, elle rejoint son frère feu Réjean.Elle laisse dans le deuil sa soeur Anita (Bernd), ses trois frères Roland (feu Jacqueline), Normand (Jeannette) et Richard (Vo Van), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 septembre de 10h à 14h à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 14h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.