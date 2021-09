Apple dévoile plusieurs nouveautés d’iOS 15

Fait inusité, Apple vient d’ajouter en avant-première dans son appli Astuces les nouveautés d’iOS 15. Pour en être certain, on retrouve les mêmes nouveautés en ligne sur son site Web.

En plus des nouvelles caractéristiques, Apple indique les téléphones qui seront compatibles avec les spécifications d’iOS 15.

Intitulé « Voyez ce qui s’en vient dans iOS 15 », le nouveau système mise sur de «nouvelles fonctionnalités pour échanger, être dans le moment présent, explorer le monde et en faire toujours plus grâce à l’intelligence supérieure d’iPhone».

FaceTime

Avec l’appli de visioconférence, il sera possible pendant un appel d’utiliser la fonction d’isolation vocale pour améliorer la qualité audio dans un environnement bruyant.

Apple

Toujours dans FaceTime, on pourra grâce à SharePlay discuter avec d’autres personnes tout en regardant une série télé ou un film, en écoutant de la musique en partageant l’écran. À cela, je me demande comment on peut se concentrer à la fois sur les dialogues du film en cours tout en parlant avec quelqu’un d’autre en ligne.

Apple

FaceTime offrira aussi d’écouter à plusieurs un album et de partager son écran avec d’autres pour, par exemple, parcourir un album photo.

Apple

Enfin, à l’aide d’un lien à partager, vous pourrez organiser des appels FaceTime avec d’autres, même s’ils utilisent Windows ou Android, sécurisés grâce au chiffrement de bout en bout.

Concentration

Pour indiquer votre indisponibilité, la fonction Concentration permet de filtrer les notifications dont vous n’avez pas besoin lorsque vous travaillez, conduisez, jouez, faites de l’exercice, etc. Dans ce mode, votre état s’affiche dans l’appli Messages.

Apple

Résumé des notifications

Une sélection de notifications livrée chaque jour au moment de votre choix les classe par priorité, les plus pertinentes en tête de liste. Avec ce résumé, on rattrape au moment voulu les notifications que l’on a manquées.

Plans

L’appli de navigation Plans offrira des indications ultras détaillées comme les virages, les passages piétons, une vue en perspective à l’approche des échangeurs complexes.

L’iPhone peut également analyser votre environnement pour vous indiquer par où aller.

Apple

À pied, Plans présentera des itinéraires de marche immersifs, étape par étape, disponibles en réalité augmentée.

Et en transports en commun, les stations à proximité seront indiquées, ainsi que votre temps de trajet.

Safari

Bonne nouvelle, il sera enfin possible d’installer des extensions au navigateur Safari sur iPhone et de décider quand elles s’activent.

Une nouvelle barre d’onglets s’ajoute à l’interface du navigateur mobile que l’on pourra organiser à notre guise. Ces groupes d’onglets se synchroniseront sur tous vos appareils pour y accéder, peu importe votre appareil Apple.

Apple

Une nouvelle recherche vocale s’ajoute au menu pour naviguer mains libres. Il suffira de toucher le micro dans la barre d’onglets et de dire ce qu’on veut.

Texte en direct

Quand une photo contiendra du texte, la fonction Texte en direct va tout simplement numériser son contenu pour ensuite faire un appel, envoyer un message, etc. Pratique !

Cette fonction assure également la traduction en sept langues : l’anglais, le chinois, le français, l’italien, l’allemand, le portugais et l’espagnol. Et avec la traduction à l’échelle du système, il suffit de toucher un mot pour trouver son équivalent.

Apple

Recherche visuelle

La fonction Recherche visuelle servira à vous renseigner sur une œuvre d’art, un lieu d’intérêt, une plante, un livre ou un animal de compagnie en touchant n’importe quelle photo sur votre appareil ou sur le Web.

Apple

Les appareils compatibles