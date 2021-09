Autre grosse commande pour Fernandez

Après Naomi Osaka, Angelique Kerber et Elina Svitolina, voilà qu’Aryna Sabalenka se dresse sur la route de Leylah Fernandez. La deuxième favorite, qui se démarque par sa puissance, ne sera pas une proie facile en demi-finale, aujourd’hui. « C’est une fille qui s’apparente plus à Osaka, mais c’est de la puissance brute, analyse Sylvain Bruneau, entraîneur pour Tennis Canada. C’est la fille qui frappe le plus fort sur le circuit. »

Leylah Fernandez

Photo AFP

Canadienne, 19 ans

Demi-finale en Grand Chelem : 1 (US Open, 2021)

1 (US Open, 2021) Titre en carrière : 1 (Monterrey, 2021)

1 (Monterrey, 2021) Taille : 5 pi 6 po

5 pi 6 po Classement mondial : 73 e

73 Meilleur classement à ce jour : 66 e (juin 2021)

66 (juin 2021) Fiche en carrière : 98-63

98-63 Fiche cette saison : 17-15

17-15 Bourses en carrière : 786 772 $

Sylvain Bruneau croit que Leylah Fernandez peut contrer la puissance d’Aryna Sabalenka, car elle frappe la balle tôt. « On a vu que ça incommode la plupart des joueuses, car elle se tient près de la ligne de fond et elle frappe presque la balle à la demi-volée. Elle a tellement de bonnes mains qu’elle réussit à faire des coups spectaculaires. »

L’entraîneur, qui a notamment côtoyé la jeune Lavalloise lors de son passage au Centre national d’entraînement à Montréal, estime que, pour l’emporter, Fernandez devra miser sur l’aspect mental. Et se présenter sur le terrain avec la même attitude que celle qu’elle adopte depuis le début du tournoi : « Elle doit rester affamée. »

Aryna Sabalenka

Photo AFP

Bélarussienne, 23 ans

Demi-finale en Grand Chelem : 2 (Wimbledon et US Open, 2021)

2 (Wimbledon et US Open, 2021) Titres en carrière : 10 (2 cette saison, Abou Dabi et Madrid)

10 (2 cette saison, Abou Dabi et Madrid) Taille : 5 pi 11 po

5 pi 11 po Classement mondial : 2 e

2 Meilleur classement à ce jour : 2 e (août 2021)

2 (août 2021) Fiche en carrière : 265-134

265-134 Fiche cette saison : 38-14

38-14 Bourses en carrière : 8 794 013 $

Pour Sylvain Bruneau, Sabalenka incarne la puissance. « Elle n’a pas un jeu très nuancé, avec beaucoup de subtilité. C’est du tennis à 100 à l’heure, avec peu de réflexion. Elle est costaude et elle bouge bien. »

Et Sabalenka a faim. Elle veut des titres du Grand Chelem. À Wimbledon, elle s’est inclinée en demi-finale, face à la Tchèque Karolina Pliskova. « C’est sûr que Sabalenka va arriver sur le terrain pas rassasiée et qu’elle va vouloir la peau de Leylah [Fernandez] », affirme l’entraîneur.