Blessure au dos: la ministre Nadine Girault cesse temporairement ses activités

En raison d’une blessure au dos, la ministre Nadine Girault a été contrainte d’arrêter temporairement ses activités, a annoncé mercredi le bureau du premier ministre François Legault.

Mme Girault doit subir des traitements qui demanderont quelques semaines de convalescence, a-t-on fait savoir. Son bureau de circonscription de Bertrand restera toutefois ouvert.

«Afin de permettre à mon dos de se remettre pleinement le plus rapidement possible, mon médecin m’a recommandé de prendre quelques semaines de repos complet», a souligné la principale intéressée dans un communiqué.

Son chef, qui l’a décrite comme une «travaillante acharnée» lui a souhaité un«prompt rétablissement et un retour au travail le plus rapide possible».

Pendant son absence, c’est Geneviève Guilbault qui va être responsable des dossiers qui touchent les relations internationales et la Francophonie. Les dossiers en immigration, en francisation et en intégration ont été confiés à Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

«Je remercie mes collègues ministres Geneviève Guilbault et Jean Boulet d’avoir accepté d’aider le gouvernement en remplaçant Nadine dans ses fonctions au cours des prochaines semaines, a souligné M. Legault. Nous sommes une équipe soudée. »